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Софтбокс своими руками. Из чего лучше всего делать рассеиватель?

Пумедрон Мыслитель (8054), закрыт 13 лет назад
Дополнен 13 лет назад
40х40 и 60х60 под пыху
Лучший ответ
IL Мастер (2195) 13 лет назад
Зайдите в любое рекламное агентство занимающееся широкоформатной печатью, и спросите у них нейлоновую флаговую ткань для печати, она прочная, не тянется от нагрева и здорово рассеивает свет. Либо существует специальна транслюцентная пвх ткань, но стоит немного дороже
Остальные ответы
Александр Багров Искусственный Интеллект (101895) 13 лет назад
У меня для этого есть белая полиэтиленовая пленка. Свет она пропускает и при этом хорошо его рассеивает.
Личный кабинет удаленПросветленный (45028) 13 лет назад
а что внутри светит? какие лампы?
Александр Багров Искусственный Интеллект (101895) Не внутри, а снаружи. Обыкновенные лампы дневного света (несколько штук с разных сторон). Они довольно длинные и поэтому уже сами по себе дают рессеянные свет.
:) Оракул (72479) 13 лет назад
Предметная съемка в домашних условиях
глянь может что сгодится http://www.tmfoto.ru/articles/1232/
ДЯДЯ С Искусственный Интеллект (837317) 13 лет назад
я покупал в хоз магазине большой белый пэ пакет, называвшийся почему то - "для а\покрышек". и ещё один такой же чёрный - для корпуса.
каркас делали из кабель - каналов.
обошлось всё около 60 рублей...
ПумедронМыслитель (8054) 13 лет назад
И как эффект? Можете выслать пример?
ДЯДЯ С Искусственный Интеллект (837317) нормальный. ожидаемый эффект, с настоящим сравнимый, но пришлось для ровности цв. температуры и на другие вспышки приклеить по кусочку такого же пакета, ибо оказался чуть - чуть не нейтрально - серый.. тесты не сохранились.
guilty nick Просветленный (34002) 13 лет назад
вот мне кажется очень простая конструкция
Источник: погугли DIY softbox
Михаил Ужов Эксперт пока не указал должность 13 лет назад
Нейлон, белый полупрозрачный пластик. Лишь бы вспышка пробивала без особых потерь и равномерный был.
Альберт Николаев Мыслитель (7901) 13 лет назад
однажды упаковкой от доширака пользовался, прорезал дно и насадил на вспышку, тюль хорошо рассеивает.
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