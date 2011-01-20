Лучший ответ

IL Мастер (2195) Зайдите в любое рекламное агентство занимающееся широкоформатной печатью, и спросите у них нейлоновую флаговую ткань для печати, она прочная, не тянется от нагрева и здорово рассеивает свет. Либо существует специальна транслюцентная пвх ткань, но стоит немного дороже

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Александр Багров Искусственный Интеллект (101895) У меня для этого есть белая полиэтиленовая пленка. Свет она пропускает и при этом хорошо его рассеивает. Личный кабинет удаленПросветленный (45028) 13 лет назад а что внутри светит? какие лампы?

ДЯДЯ С Искусственный Интеллект (837317) я покупал в хоз магазине большой белый пэ пакет, называвшийся почему то - "для а\покрышек". и ещё один такой же чёрный - для корпуса.

каркас делали из кабель - каналов.

обошлось всё около 60 рублей... ПумедронМыслитель (8054) 13 лет назад И как эффект? Можете выслать пример?

Михаил Ужов Эксперт пока не указал должность Нейлон, белый полупрозрачный пластик. Лишь бы вспышка пробивала без особых потерь и равномерный был.