Зайдите в любое рекламное агентство занимающееся широкоформатной печатью, и спросите у них нейлоновую флаговую ткань для печати, она прочная, не тянется от нагрева и здорово рассеивает свет. Либо существует специальна транслюцентная пвх ткань, но стоит немного дороже
Александр Багров
Искусственный Интеллект
(101895)
Не внутри, а снаружи. Обыкновенные лампы дневного света (несколько штук с разных сторон). Они довольно длинные и поэтому уже сами по себе дают рессеянные свет.
ДЯДЯ С
Искусственный Интеллект
(837317)
нормальный. ожидаемый эффект, с настоящим сравнимый, но пришлось для ровности цв. температуры и на другие вспышки приклеить по кусочку такого же пакета, ибо оказался чуть - чуть не нейтрально - серый..
тесты не сохранились.