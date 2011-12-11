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Почему у нас сцуко такая растаможка ДОРОГАЯ?Зашла ща на мобайл.де и расстроилась.БМВ х6 за 15500евро(650 000р)Куда идут

Мила-Я 39rus на RыXике Искусственный Интеллект (124419), закрыт 8 лет назад
деньги с растаможки авто? Куда ЭТО БАБЛИЩЕ ИДЕТ?
Лучший ответ
Skilov Мыслитель (7357) 8 лет назад
Комментарий удален
Skilov Мыслитель (7357) Я тоже поучаствовал в торговле японками, и с полной уверенностью утверждаю- работа не из легких, постоянно голова забита расчетами, руки постоянно разъедены тысячкой, глаза постоянно красные от недосыпа, задница деревянная от сиденья авто. Выхлопы- когда как, когда штука баксов за месяц, когда две, когда минус 500. После повышения пошлин и кризиса я вспомнил, что я еще и штурман, с удовольствием работаю по специальности- земля и небо, стабильный и довольно приличный заработок, не зависящий от того, просуетился или пролежал в каюте ( утрирую, конечно). И ни одна сволочь не заставляет работать больше 8 часов в день, а если заставляет- оплачивает- пионерлагерь, блин. Система привоза авто из Японии формировалась очень давно, выросла целая структура малого бизнеса ( авторемонт, шиномонтаж, рынки, склады, кафешки, всего не перечислишь- это тысячи рабочих мест), теперь это все в упадке, т.е не создав рабочих мест отняли у людей бизнесс, созданный без помощи государства.
Остальные ответы
Сергей Кондрат Гуру (3025) 8 лет назад
Алексей В Оракул (55674) 8 лет назад
Гибридыч. Искусственный Интеллект (229997) 8 лет назад
Комментарий удален
просто Мила Мудрец (14808) 8 лет назад
Комментарий удален
Антон Антон Просветленный (31572) 8 лет назад
Роман Халитов Ученик (115) 2 года назад
xopek128 Ученик (142) 1 год назад
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