Skilov
Мыслитель
(7357)
Я тоже поучаствовал в торговле японками, и с полной уверенностью утверждаю- работа не из легких, постоянно голова забита расчетами, руки постоянно разъедены тысячкой, глаза постоянно красные от недосыпа, задница деревянная от сиденья авто. Выхлопы- когда как, когда штука баксов за месяц, когда две, когда минус 500. После повышения пошлин и кризиса я вспомнил, что я еще и штурман, с удовольствием работаю по специальности- земля и небо, стабильный и довольно приличный заработок, не зависящий от того, просуетился или пролежал в каюте ( утрирую, конечно). И ни одна сволочь не заставляет работать больше 8 часов в день, а если заставляет- оплачивает- пионерлагерь, блин. Система привоза авто из Японии формировалась очень давно, выросла целая структура малого бизнеса ( авторемонт, шиномонтаж, рынки, склады, кафешки, всего не перечислишь- это тысячи рабочих мест), теперь это все в упадке, т.е не создав рабочих мест отняли у людей бизнесс, созданный без помощи государства.