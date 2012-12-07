Возьмите страницу готовой книги, просчитайте количество знаков вместе с пробелами на этой странице. Получите сумму А. В Ворде узнайте, сколько всего знаков в вашем тексте. Допустим будет Б знаков. Б разделите на А - узнаете, сколько страниц включает в себя ваш вордовский текст. Пример: А = 2800 (столько знаков в книге формата А5). Б = 270 000 (столько знаков в вашем вордовском тексте) 270 000 /2800 = 96,5 страницы. Это при том условии, что в книге, которую вы готовите, будут такие же кегль и интерлиньяж. Если они поменяются, количество страниц тоже будет меньше или больше.

Ученик

Вопрос немного некорректно поставлен. Никто не скажет, сколько книжных страницы в одной странице ворда, поскольку текст в ворде может быть оформлен с различными интервалами, отступами, размером шрифта. Поэтому принято объем книги измерять в авторских листах.



Вот описание из Вики:

Авторский лист равен 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и пробелы до конца строк, которые заполнены знаками не полностью) , либо 700 строкам стихотворного текста, либо 3000 см² иллюстративного материала (графиков, рисунков, таблиц). [1] Авторский лист составляет основу специальной системы подсчёта для определения объёма подготовленных к изданию рукописей и опубликованных работ.



Как правило, один авторский лист составляет 22-23 машинописные страницы [2] при стандартном заполнении или 10—12 страниц для текста, набранного на компьютере и напечатанного шрифтом 12-го кегля с одинарным интервалом (на страницу приходится в среднем 3500 знаков). [1]



От термина «авторский лист» следует отличать «печатный лист» и «учётно-издательский лист» .



Возможно, Вам будет интересно почитать и про печатный лист, в данной статье Вики есть ссылочка.



Удачи!