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Сколько в одной странице ворда книжных страниц?

Михаил Чегуров Ученик (104), закрыт 7 лет назад
Когда мы берём в руки стандартную книжку мы видим что страниц там очень много но они очень маленькие, а на ворде их получается мало но они огромные, так мне очень интересно сколько стандартных маленьких страниц в одной большой странице Ворда?
Лучший ответ
Владимир Чернов Просветленный (23864) 7 лет назад
Возьмите страницу готовой книги, просчитайте количество знаков вместе с пробелами на этой странице. Получите сумму А.
В Ворде узнайте, сколько всего знаков в вашем тексте. Допустим будет Б знаков. Б разделите на А - узнаете, сколько страниц включает в себя ваш вордовский текст.
Пример:
А = 2800 (столько знаков в книге формата А5).
Б = 270 000 (столько знаков в вашем вордовском тексте)

270 000 /2800 = 96,5 страницы.

Это при том условии, что в книге, которую вы готовите, будут такие же кегль и интерлиньяж. Если они поменяются, количество страниц тоже будет меньше или больше.
Остальные ответы
Марина Капурова Ученик (167) 7 лет назад
Вопрос немного некорректно поставлен. Никто не скажет, сколько книжных страницы в одной странице ворда, поскольку текст в ворде может быть оформлен с различными интервалами, отступами, размером шрифта. Поэтому принято объем книги измерять в авторских листах.

Вот описание из Вики:
Авторский лист равен 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и пробелы до конца строк, которые заполнены знаками не полностью) , либо 700 строкам стихотворного текста, либо 3000 см² иллюстративного материала (графиков, рисунков, таблиц). [1] Авторский лист составляет основу специальной системы подсчёта для определения объёма подготовленных к изданию рукописей и опубликованных работ.

Как правило, один авторский лист составляет 22-23 машинописные страницы [2] при стандартном заполнении или 10—12 страниц для текста, набранного на компьютере и напечатанного шрифтом 12-го кегля с одинарным интервалом (на страницу приходится в среднем 3500 знаков). [1]

От термина «авторский лист» следует отличать «печатный лист» и «учётно-издательский лист» .

Возможно, Вам будет интересно почитать и про печатный лист, в данной статье Вики есть ссылочка.

Удачи!
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